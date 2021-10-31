Лидер "Талибана" впервые публично выступил в Афганистане

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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада впервые публично выступил в Афганистане. Об этом сообщило афганское агентство Pajwok. Со своей первой публичной речью Ахундзада обратился к своим сторонникам в южной провинции Кандагар. Во время выступления лидера "Талибана" вокруг места проведения мероприятия были усилены меры безопасности. Сообщается, что Ахундзада не говорил о политических вопросах, а сосредоточился на религиозных аспектах. Освещение мероприятия в СМИ было запрещено. Однако позже в аккаунтах талибов в социальных сетях была опубликована 10-минутная аудиозапись его выступления.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!