Лидера Каталонии лишили права занимать госдолжности в течение 18 месяцев

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высший суд Каталонии (TSJC) лишил главу правительства региона Кима Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Наказание вынесено в связи с неповиновением решению ЦИК Испании в преддверии выборов в стране, сообщает испанская газета El Periodico de Catalunya.

Киму Торре также назначен штраф в размере 30 тыс. евро. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Испании.

Рассмотрение дела в отношении главы правительства Каталонии прошло в ноябре этого года, сообщает ТАСС. Оно связано с использованием сепаратистской символики на правительственных зданиях в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоялись 28 апреля. Накануне голосования ЦИК страны постановил убрать с административных учреждений в Каталонии желтые ленты, которые отчасти превратились в символ сторонников выхода региона из состава королевства, а также эстелады - неофициальные флаги сепаратистов. Решение Центризбиркома было направлено на то, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Сначала Ким Торра игнорировал постановление ЦИК, а затем решил заменить желтые ленты на белые, что не удовлетворило Центризбирком. После того как ЦИК пригрозил обратиться в прокуратуру, сепаратистская символика была снята со зданий региональных властей.

Прокуратура требовала лишить Кима Торру права занимать государственные должности в течение 20 месяцев.-0-