Лидеры АТЭС приняли итоговый документ о развитии региона на 20 лет

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приняли документ, определяющий развитие региона на ближайшие 20 лет, сообщает ТАСС.

Впервые в истории саммит лидеров экономик проходил в режиме видеоконференции. По его завершении премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин сообщил о принятии документа.

"Мы представляем регион в качестве открытого, динамичного, устойчивого и мирного сообщества к 2040 году", - говорится в документе.

"Для реализации нашего видения будут учитываться основные экономические факторы, в том числе развитие торговли и инвестиций, использование цифровых технологий, а также обеспечение устойчивого, сбалансированного, инклюзивного роста", - указывается в плане, получившем название "Видение Путраджайи 2040".

"Стороны намерены работать для обеспечения свободной, открытой справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Кроме того, подтверждается поддержка правил Всемирной торговой организации", - отмечается в документе.

Помимо этого, план предусматривает "создание благоприятной среды для поддержки цифровой экономики и инноваций, проведение структурных реформ и соответствующей политики для продвижения инноваций".

Значимый пункт посвящен борьбе с коронавирусом. Государства - участники форума АТЭС заявили о намерении сотрудничать в разработке, производстве и распространении вакцин от коронавируса и другой медицинской продукции первой необходимости.

Также страны и территории АТЭС намерены содействовать переходу к более чистой энергетике в рамках устойчивого восстановления экономики и условились поддерживать глобальные усилия по борьбе с изменениями климата, стихийными бедствиями, а также повышать эффективность подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Основной темой всех заседаний по линии АТЭС, которую озвучила Малайзия на правах председателя в нынешнем году, стала "оптимизация человеческого потенциала на пути к всеобщему процветанию: повороты, приоритеты и прогресс". При этом основное внимание уделяется трем сферам: улучшению торговли и инвестиций, вовлечению в экономические процессы путем цифровизации и применении технологий, а также продвижению инновационной устойчивости.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств - учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".-0-