Лидеры ЕС решили продлить на полгода санкции против России

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Об этом проинформировал журналистов на полях саммита представитель Евросовета Баренд Лейтс, сообщает ТАСС.

"Саммит ЕС одобрил продление санкций против России", - сказал Баренд Лейтс.

Источник в делегации одной из стран сообщества рассказал ТАСС, что решение о продлении санкций на шесть месяцев было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". "Макрон и Меркель очень кратко проинформировали о ходе реализации минских договоренностей, после чего было принято решение вновь продлить ограничительные меры в отношении Москвы", - сообщил источник.

Теперь, по его словам, политическое решение должно быть формализовано. "Ожидается, что в ближайшие две недели, возможно даже на следующей неделе, Совет утвердит формальное решение, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил он.-0-