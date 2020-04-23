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23 апреля 2020, 21:59

Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро

Фото © Bundeskanzleramt/Arno Melcharek/Handout via REUTERS
Фото © Bundeskanzleramt/Arno Melcharek/Handout via REUTERS

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в 540 млрд евро, которая будет запущена 1 июня. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита, сообщает ТАСС.

"Мы одобрили программу на 540 млрд евро, которая начнет функционировать 1 июня", - сказал он.

Лидеры стран - членов Евросоюза поручили Еврокомиссии (ЕК) разработать параметры будущего долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. "Мы все согласились, что вопрос создания фонда восстановления срочный. Мы попросили Еврокомиссию проанализировать потребности стран и секторов экономики и выступить с соответствующими предложениями", - сказал Шарль Мишель.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны - члены ЕС должны повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП на ближайшие два-три года для финансирования восстановления экономики после пандемии коронавируса. "Наша оценка сейчас такова, что нужны будут взносы на уровне 2% ВВП вместо нынешних 1,2% в течение двух-трех лет", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила также, что все 27 государств Евросоюза уже выделили в общей сложности свыше 1,8 млрд евро помощи своим предприятиям.

Вместе с тем она подчеркнула, что "все страны Евросоюза имеют различные экономические возможности", поэтому эти несогласованные индивидуальные пакеты государственной помощи могут создать "колоссальный дисбаланс в функционировании единого рынка ЕС, если не будут стабилизированы на европейском уровне".

Глава Еврокомиссии добавила, что все государства ЕС и институты Евросоюза (Еврокомиссия, Европейский центробанк и Европейский инвестиционный банк) выделили в общей сложности 3,3 трлн евро на поддержку экономики сообщества в условиях пандемии.

В нормальных условиях в сообществе действуют очень строгие нормы предоставления госпомощи предприятиям, поскольку если одна из стран начнет поддерживать свои компании, то они получат серьезное конкурентное преимущество перед партнерами из других европейских государств, действующими на едином рынке. Поэтому каждая программа госпомощи от правительства любой страны ЕС тщательно изучается и нередко отклоняется Еврокомиссией. Однако в условиях пандемии коронавируса Еврокомиссия начала практически в автоматическом режиме разрешать любые национальные меры помощи бизнесу, в результате сейчас сложно оценить, насколько могут оказаться различными условия для перезапуска экономики в относительно благополучной Германии и слабой Италии.-0-

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