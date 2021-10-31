Лидеры G20 отметили восстановление экономической активности в мире

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры G20 заявили, что всемирная экономическая активность в течение 2021 года восстанавливалась уверенными темпами, говорится в коммюнике по итогам саммита стран G20, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"В течение 2021 года глобальная экономическая активность восстанавливается уверенными темпами благодаря вакцинации и постоянной политической поддержке", - говорится в коммюнике.

Вместе с тем страны G20 остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии COVID-19 на устойчивое развитие экономики. "Мы остаемся глубокого озабоченными влиянием кризиса на устойчивое развитие, особенно в развивающихся странах, что уже замедлило прогресс на пути достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития - 2030. Мы подтверждаем нашу приверженность глобального реагирования для ускорения прогресса достижения целей устойчивого развития и поддержки устойчивого, всеобъемлющего восстановления глобальной экономики", - говорится в тексте коммюнике.

В то же время лидеры G20 обязались стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций.

Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.-0-