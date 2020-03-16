Лидеры G7 обсудят ситуацию с коронавирусом

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран G7 сегодня проведут телеконференцию, на которой обсудят ситуацию с распространением коронавируса в мире. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время дебатов в парламенте, информирует ТАСС.

Телеконференция запланирована на 17.00 по минскому времени. Лидеры стран G7 намерены обсудить совместные усилия в борьбе с распространением вируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась почти на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. -0-