Лидеры стран ЕС обсуждают соглашение о Brexit на экстренном саммите

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о Brexit обсуждается сегодня на экстренном саммите ЕС, сообщает BBC.

Сегодня лидеры 28 стран ЕС должны утвердить проект документа. Одобрить сделку рекомендовал Евросоюзу председатель Европейского совета Дональд Туск. Премьер-министр Британии Тереза Мэй обратилась с открытым письмом к нации с просьбой поддержать соглашение, которое откроет новую страницу в жизни страны.

После утверждения проекта лидерами ЕС его должен будет официально одобрить Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге.

Сам документ содержит 585 страниц, он обсуждался почти два года и был обнародован 15 ноября. Правда, СМИ отмечают, что в нем осталась нерешенной главная проблема переговоров - необходимость не допустить жесткой границы между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией. Этот вопрос отложен до 1 июля 2020 года.

Как сообщает ТАСС, переходный период после Brexit продлится до конца 2020 года и может быть пролонгирован не более одного раза. Великобритания должна будет выполнять все обязанности страны ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, но полностью потеряет доступ к системе принятия решений в Евросоюзе. Великобритания обязалась до конца переходного периода платить взнос в бюджет Евросоюза.-0-