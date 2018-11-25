Лидеры стран ЕС утвердили соглашение о Brexit

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран ЕС сегодня на саммите утвердили соглашение о Brexit, сообщает ТАСС.

"27 стран ЕС (без Великобритании) утвердили Соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС-Великобритания", - заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

После этого соглашение должен будет официально одобрить Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге.

Сам документ содержит 585 страниц, он обсуждался почти два года и был обнародован 15 ноября. СМИ отмечают, что в нем осталась не решена главная проблема переговоров - необходимость не допустить жесткой границы между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией. Этот вопрос отложен до 1 июля 2020 года.

Как сообщает ТАСС, переходный период после Brexit продлится до конца 2020 года и может быть пролонгирован не более одного раза. Великобритания должна будет выполнять все обязанности страны ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, но полностью потеряет доступ к системе принятия решений в Евросоюзе. Великобритания обязалась до конца переходного периода платить взнос в бюджет Евросоюза.-0-