Лидеры стран G7 решили ускорить производство и поставки вакцин от коронавируса по всему миру

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры государств Группы семи (G7) на саммите в Великобритании договорились ускорить глобальное производство вакцин от COVID-19 и их поставки по всему миру. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в распространенном его пресс-службой видеообращении, сообщает ТАСС.

"Наши партнеры, не входящие в ЕС страны "семерки", присоединились к нам в стремлении ускорить производство вакцин и их поставки по всему миру", - заявил он.

Согласно выдержкам из финального проекта итогового коммюнике саммита, которое опубликовало агентство Reuters, лидеры G7 намерены объявить, что в течение следующего года государства "семерки" произведут не менее 1 млрд доз вакцин от коронавируса.-0-