Лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа в Батуми

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лифт сорвался в многоквартирном жилом доме в Батуми (Грузия). В результате два человека пострадали и госпитализированы, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Случай произошел 16 июля в новостройке на ул.Леонидзе. По словам жильцов, лифт с четырьмя пассажирами сорвался с седьмого этажа. В беседе с журналистами было отмечено, что лифт часто выходил из строя.

В связи с произошедшим начато следствие по ст.124 УК Грузии "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности".-0-