Лихтенштейн может смягчить карантинные меры в конце апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Лихтенштейна после 20 апреля может принять решение о смягчении карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Radio Liechtenstein.

В третьей декаде апреля правительство решит, как действовать в конкретных условиях и каким образом можно осуществить постепенное смягчение мер. При принятии такого решения власти Лихтенштейна будут ориентироваться на обстановку в соседних Швейцарии и Австрии.

По данным на 10 апреля, 79 человек, живущих в Лихтенштейне, получили положительный тест на COVID-19. Власти княжества делают все возможное, чтобы максимально замедлить распространение коронавируса и предотвратить перегрузку системы здравоохранения. При этом власти Лихтенштейна вновь напомнили населению о необходимости оставаться дома в пасхальные дни.

Общее число зараженных COVID-19 в мире по состоянию на 10 апреля достигло 1,6 млн, более 95 тыс. человек с начала вспышки скончались.-0-