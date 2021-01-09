Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка России Лия Ахеджакова доставлена в одну из московских больниц с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил представитель актрисы Ефим Спектор.

"Она уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована после положительного результата на коронавирус", - сказал Ефим Спектор. По его словам, актриса проходит лечение в обычной, не реанимационной палате.

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. С 1977 года служит в "Современнике". Она играла в таких спектаклях, как "Спешите делать добро" Михаила Рощина, в "Квартире Коломбины" Людмилы Петрушевской, "Восточной трибуне" Александра Галина, "Виндзорских насмешницах" Уильяма Шекспира.

Ахеджакова также снималась в знаковых картинах Эльдара Рязанова - в "Иронии судьбы", "Служебном романе", "Гараже", в "Старых клячах" и "Небесах обетованных". Сотрудничала со многими отечественными режиссерами: Инной Туманян ("Когда я стану великаном"), Алексеем Германом ("Двадцать дней без войны"), Владимиром Меньшовым ("Москва слезам не верит"), Аллой Суриковой ("Московские каникулы"), Кириллом Серебренниковым ("Изображая жертву" и "Лето"). Всего на счету актрисы свыше 50 киноролей.-0-