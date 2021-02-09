Лишь 16% американцев считают, что в США процветает демократия

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лишь небольшая часть американцев считает, что в США процветает демократия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с Национальным центром изучения общественного мнения (NORC) и опубликованного на сайте Associated Press.

Согласно опросу, 16% американцев считают, что демократия в стране работает хорошо или очень хорошо, и этот пессимизм охватывает весь политический спектр. Почти половина американцев - 45% опрошенных - считают, что демократия в США не работает должным образом. Еще 38% респондентов сказали, что принципы демократии соблюдаются лишь частично.

"Основные элементы демократического правительства, включая свободные и справедливые выборы и мирную передачу власти, были подвергнуты суровому испытанию безосновательными утверждениями о фальсификации выборов, выдвинутыми бывшим президентом Дональдом Трампом. Эти утверждения о мошенничестве стали первопричиной смертоносного насилия в Капитолии США в прошлом месяце, которое нанесло ущерб репутации страны как образца демократии", - говорится в материале Associated Press.

Опросы общественного мнения выявили разные взгляды на происходящее в стране у сторонников Республиканской и Демократической партий. Так, в октябре 2020 года 68% американцев, поддерживающих Республиканскую партию, заявили, что демократия работает. В январе 2021 года этот показатель упал до 36%. Среди приверженцев Демократической партии наблюдаются другие настроения: если осенью в соблюдение демократических принципов в США верили 37% опрошенных, то в январе уже 70% респондентов.

В целом около двух третей американцев считают, что Джозеф Байден был законно избранным президентом, но только треть республиканцев придерживаются этой точки зрения. Подавляющее большинство американцев - 70% опрошенных - считают, что Байден в достаточной степени уважает демократические институты. Но и здесь существует резкий политический раскол: в приверженность Джозефа Байдена принципам демократии верят около 96% американцев, поддерживающих Демократическую партию, и всего 42% приверженцев Республиканской партии.-0-