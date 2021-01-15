Лисы появились на улицах Петербурга из-за холодов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лисы появились на улицах Петербурга из-за сильных морозов, животные приходят в город в поисках пищи, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, животные не представляют опасности для петербуржцев, так как голод - признак отсутствия бешенства у животного.

"С появлением холодов жители Петербурга стали замечать появление диких животных на улицах города. Специалисты отмечают, что лис на территорию жилой зоны может привлечь запах пищи, бытовые отходы в свободном для зверя доступе или мышевидные грызуны. Важно помнить, что лисица - дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - сказали в пресс-службе.

По словам начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию города Николая Ахматовича, отличить здоровое животное от больного бешенством можно по поведению. Здоровая лисица постарается скрыться от человека, не станет первой проявлять агрессию, но и не будет ластиться. Животное с бешенством также не ест и не пьет.

Количество лис, живущих в окрестностях Петербурга, - около ста. "Естественно, они будут периодически выходить к обжитым территориям, к жилым, производственным в поисках еды, потому что тут у них места обитания неразрывно связаны с городской территорией. Понятно, что они селятся в местах, меньше посещаемых человеком, но во время охоты выходят туда, где они не живут, используют эти территории для поиска еды", - сказал Николай Ахматович.

Специалисты ежегодно размещают в местах обитания диких животных прикормку с вакциной от бешенства, и в течение 2020 года вакцины размещались регулярно у мест обитания лисиц. Николай Ахматович отметил, что за последние годы в городе не было зарегистрировано случаев заболевания бешенством.-0-