"Литовские железные дороги" анонсировали массовые сокращения сотрудников

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) до конца года уволит до 300 сотрудников. Об этом сообщает RuBaltic со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы уже поделились информацией о предстоящих изменениях с нашими сотрудниками, гарантируя, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - отметила директор по персоналу ЛЖД Ирена Янкуте-Балкуне. Она также подчеркнула, что сотрудникам пообещали вернуть их рабочие места, если ситуация изменится.

Между тем председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Литвы Вилюс Лигейка призвал компанию сохранить рабочие места. "Необходимость помогать трудящимся и защищать их интересы должна стоять на первом месте в повестке дня. Компания является одним из крупнейших работодателей в стране, и я надеюсь, что к этой ситуации все заинтересованные стороны подойдут ответственно. Мы приглашаем все стороны к диалогу, чтобы сохранить рабочие места", - заявил Вилюс Лигейка.

Ранее сообщалось, что "Литовские железные дороги" объявили о расторжении контракта с "Беларуськалием", одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений. После этого белорусское предприятие заявило о намерении потребовать компенсацию за все возможные потери.

С 7 февраля Беларусь в одностороннем режиме также вводит запрет на транспортировку по своей территории продуктов нефтепереработки, химических и минеральных удобрений из Литвы. Такое решение Минск принял в ответ на транзитную блокаду "Беларуськалия", которую организовали власти прибалтийской республики.

По словам экспертов, сложившаяся ситуация грозит литовским компаниям, прежде всего ЛЖД и Клайпедскому порту, миллионными убытками и массовыми сокращениями.-0-