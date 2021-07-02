Литовских военнослужащих обвинили в краже предназначенных для армии США сухпайков

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семерых литовских военнослужащих и еще двух человек будут судить за кражу сухих пайков, сообщает Delfi со ссылкой на прокуратуру Литвы.

По данным досудебного расследования, весной 2020 года с полигона ВС Литвы в Швенченском районе было украдено не менее 1176 коробок с более чем 14 тыс. единиц сухпайков, предназначенных для военнослужащих Батальона сухопутных сил США, дислоцированных в Литве.

Как сообщает Вильнюсская участковая прокуратура, есть подозрения, что военные, вероятно, действуя группой, воспользовались своим служебным положением и вывезли из находящегося на этом полигоне ангара хранившиеся там сухпайки. По всей видимости, украденные пайки были проданы с целью наживы.

Согласно собранным данным, узнав об этом преступлении, командир роты потребовал взятку взамен на молчание. "Подозревается, что командир роты мог участвовать в преступной деятельности, создав определенные условия, чтобы подчиненные ему военнослужащие могли продолжать, согласно подозрениям, преступные действия. По данным расследования, в обмен на это он мог получить часть денег за украденное и реализованное имущество", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор передал в суд уголовное дело. Обвинения в преступных деяниях предъявлены семи профессиональным военным Вооруженных Сил Литвы, а также двум лицам, работавшим на территории полигона по трудовому договору.

По подсчетам, причиненный имущественный ущерб превышает 121 тыс. евро.-0-