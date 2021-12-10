Литовский бизнесмен: транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву не может быть прекращен

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзит калийных удобрений "Беларуськалия" через Литву не может быть прекращен, поскольку это идет вразрез с международными соглашениями Литвы, Евросоюза и США. Об этом заявил Игорь Удовицкий, крупнейший акционер терминала Biriu Kroviniu Terminalas в Клайпеде, специализирующегося на перевалке белорусских удобрений, сообщает Delfi.

"Никаких санкций США для транзита белорусского калия через Литву нет и быть не может, потому что в отношении транзита как процедуры применять санкции нельзя", - говорится в комментарии Игоря Удовицкого для агентства BNS.

По его словам, для всех государств, в том числе и для США, обязательны международные договоры - соглашение Всемирной торговой организации и Конвенция ООН по морскому праву. Они гарантируют свободу транзита для государств, не имеющих выхода к морю. "Естественно, что и США, и ЕС, ратифицировавшие эти соглашения, не могут их нарушать", - заявил Игорь Удовицкий.

Кроме того, по его словам, литовский Сейм ратифицировал три двусторонних соглашения между Литвой и Беларусью, которые устанавливают свободный режим грузового транзита через Литву и Клайпедский морской порт. По словам Игоря Удовицкого, все участники транзита калийных удобрений, в том числе органы власти Литвы, консультировались и с Департаментом казны США, и с Еврокомиссией о применении санкций. Им было объяснено, что белорусский калий может транспортироваться через Литву, если расчеты осуществляются в евро, а не в долларах США, утверждает предприниматель.

"При осуществлении таких операций, как продажа белорусского калия, фрахт судов, доллары США продолжают использоваться для взаимных расчетов, американские компании продолжают покупать белорусский калий, этот продукт продолжает поставляться на американский рынок", - заявил он.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента казны США выдало торгующему удобрениями дочернему предприятию "Беларуськалия" - Белорусской калийной компании (БКК) - лицензию, которая действительна до 1 апреля 2022 года. "Как минимум до этого срока любые спекуляции на тему американских санкций, применяющихся к транзиту белорусского калия через Литву, - это просто спекуляции", - отмечает Игорь Удовицкий.

Однако, по его словам, и после 1 апреля, даже если БКК или "Беларуськалий" не получат новых лицензий OFAC, это никоим образом не повлияет на обязательства Литвы в отношении транзита белорусского калия.

Терминал насыпных грузов Biriu Kroviniu Terminalas загружает на суда примерно 11 млн т продукции производителя удобрений "Беларуськалия" в год. Игорь Удовицкий является основным акционером терминала, ему принадлежат 70% акций.-0-