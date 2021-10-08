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08 октября 2021, 16:50

Литовский юрист: мигранты могут подать иск против властей Литвы в Европейский суд по правам человека

Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литве придется объясняться в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) относительно невыносимых условий, созданных для нелегальных мигрантов в мобильных палаточных лагерях и стационарных центрах временного пребывания. Там беженцы лишены общепризнанных прав, в том числе права на полноценную медицинскую помощь в случае угрозы жизни или иной острой необходимости, пишет Baltnews.

Бывший председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас уверен: мигранты рано или поздно подадут на литовские власти иск в ЕСПЧ. "Иски против Литвы со стороны мигрантов точно будут. Я всегда говорил, что задержание без санкции суда и введение коллективных ограничений без учета ситуации вокруг каждого мигранта в отдельности бесследно для Литвы не пройдут", - считает он.

По его словам, если бы Литва ввела в приграничной зоне чрезвычайное положение, для нелегальных мигрантов "захлопнулась бы правовая щель, исчезли бы основания для обращения с жалобами в ЕСПЧ". В данный момент коридор возможностей открыт, поскольку Конституция Литвы не позволяет задерживать физическое лицо на полгода или год без решения суда.

"Литовским судьям я бы посоветовал внимательно изучать международную практику и думать, как выстраивать защиту. Другого пути пока не видно", - считает правовед.

Отказ от оказания необходимой медицинской помощи по законам Евросоюза приравнивается к бесчеловечному отношению к людям. Литовское государство в состоянии предоставить мигрантам элементарные медицинские услуги. Минздрав и Минсоцзащиты Литвы признают, что завалены письмами с просьбами о необходимости оказания безотложных медикаментозных и операционных вмешательств. Ответ всегда одинаков: "Вы не вносите средства в фонд социального страхования, поэтому не являетесь клиентом бесплатной медицины".

Больные в свою очередь такие правила считают абсурдными. Ведь медпомощи не получают даже несовершеннолетние и дети, которые по определению и в силу возраста не могут быть участниками каких-либо страховых фондов. Между тем среди малышей и подростков много больных, отмечает Baltnews.

Резонансный случай произошел в литовском лагере для мигрантов с 11-летним мальчиком. Ночью отец ребенка обратился за помощью к дежурному по лагерю, жалуясь на крайне плохое состояние сына. Охранник отказался вызывать скорую помощь. Когда врачи прибыли и забрали ребенка в больницу, оказалось, что уже слишком поздно - ребенок скончался.

Было ли у дежурного медобразование и уровень компетенции, позволившие сделать страшный выбор между жизнью и смертью? Вот что на это ответила директор лагеря: "У этого человека есть образование, позволяющее решать, нуждается больной в помощи или нет".

Дайнюс Жалимас не сомневается: в каждом конкретном случае такие факты будут трактоваться как бесчеловечное отношение: "Возможно, сумеют доказать, что Литва нарушила Европейскую конвенцию по правам человека. К издевательствам такое поведение государства отнести сложно, но на безразличие к здоровью человека тянет вполне".

Жилища в виде палаточных городков тоже будут трактовать как бесчеловечное отношение: как ни крути, но нелегалам приходится мучиться, хотя они могли бы жить в капитальных общежитиях со всеми необходимыми удобствами.

Есть вопросы и к свободе слова в Литве. Так, МВД страны (и не только это ведомство) ограничивает права СМИ на свободное общение с мигрантами, а также на сбор информации, необходимой для подготовки продукта журналистского труда. Как правило, мотивом для отказов служит "нежелание раздражать нелегалов видеокамерами и диктофонами".

Дайнюс Жалимас говорит вполне определенно: "Ограничения в адрес литовской прессы незаконны, они не соответствуют ни Конституции, ни европейским конвенциям, в том числе по правам человека, ни самой логике жизни".

Трудно не согласиться с бывшим главой Конституционного суда с той лишь поправкой, что в жизни Литвы многое не соответствует статьям и параграфам основного закона. Здесь и литовцам приходится несладко. Что тогда говорить о пришлых иноверцах, заключает Baltnews.-0-

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