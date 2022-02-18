Литовский цугцванг: за 30 лет независимости Литва почти полностью разрушила свою экономику

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 30 лет независимости у Литвы получилось многое: лишиться транзита, сократить население, почти полностью разрушить собственную экономику, пишет Baltnews.

"Политическая система Литовской Республики прошла той дорогой, которую назвать демократической невозможно. Любая политическая партия, приходящая к власти в Литве, с абсолютно одинаковым цинизмом игнорирует интересы своего народа. Жители страны давно перестали удивляться "умениям" своих политиков, хотя до недавнего времени надеялись на то, что внешнеполитические выкрутасы не спровоцируют падение уровня жизни", - пишет Baltnews.

Литовские консерваторы, находящиеся у власти, сумели добиться практически невозможного, вступив в жесткое экономическое противостояние с Минском и Пекином при неуклонном ухудшении отношений с Москвой.

Манипуляции с цифрами и накрутка ВВП

Сегодня доля Литвы в совокупном ВВП ЕС - 0,25%. Это в три раза меньше доли Венгрии. Сравнивать с Германией нет смысла.

У литовской экономики были хорошие стартовые возможности. Кризис 1990-х годов был в значительной степени закономерен в силу перехода с плановой на рыночную систему хозяйствования, кризис 1998-1999 годов объяснялся опосредованным влиянием трудностей российской экономики, а кризис 2008-2009 годов - глобальным финансовым кризисом.

Текущий же экономический кризис, начавшийся в 2020 году, вобрал в себя целую совокупность факторов, отобразив внешние негативные воздействия, проявив глубокие внутренние структурные противоречия литовской экономики, и стал своеобразной точкой невозврата.

Наблюдаемый системный кризис литовской экономики опасен еще и тем, что полностью отрицается правительством. Все 30 лет независимости одной из главных задач, поставленных перед прибалтийскими государствами, была демонстрация успешности рыночных реформ на постсоветском пространстве.

Статистическая система ЕС предоставляет достаточное число лазеек для манипулирования цифрами национальной экономики, и Литва этими лазейками успешно пользуется: активно задействует методы экстраполяции и упорно игнорирует двойное дефлятирование.

Другой возможностью манипулировать цифрами экономического роста является сфера транзита через Литву, когда транспортные мощности и оборот перевозчиков идут "в зачет" ВВП Литвы.

Также опасным способом демонстрации несуществующего экономического развития стало хроническое подстегивание роста ВВП за счет дотаций из фондов ЕС. По предварительным прогнозам, дотации ЕС в 2021-2027 годах создадут дополнительно 1,7% роста ВВП Литвы.

Потеря транзита и "полупустой" 2022 год

Транспортировка грузов - одна из значительных составляющих экономики Литвы. В 2020 году в республике числилось более 8,5 тыс. транспортных предприятий, количество занятых в этом секторе экономики составляло более 128 тыс. человек. В 2019 году услуги по транспортировке принесли 7 млрд евро (6,5% ВВП), или 3/5 всего экспорта услуг. В 2020 году экспорт транспортных услуг, приходящихся на Россию и Беларусь в совокупности, по официальным данным, составлял 2% ВВП Литвы.

Это при том, что сама по себе транспортная система Литвы оставляет желать лучшего. В настоящее время железнодорожная и автомобильная инфраструктура страны не соответствуют ни экономическим, ни военным потребностям, что снижает общую безопасность региона. Железнодорожные сети Литвы проходят в основном по оси восток - запад в Россию и Беларусь. Перспективные инициативы по улучшению транспортной инфрастуктуры, такие как "Инициатива трех морей", Rail Baltica и Via Baltica, окружены скандалами, постоянно буксуют из-за недостатка финансирования, их реализация постоянно переносится на будущее.

Релокализация белорусского транзита нефтепродуктов и калийных солей самым отрицательным образом скажется на финансовых показателях Клайпедского порта - одного из ведущих предприятий-перевозчиков Балтийского моря.

Основным партнером порта Клайпеды в области транспорта и транзита грузов наземным путем была Беларусь, грузы которой составляли около 33% от общего объема, обрабатываемого в порту. При этом дочерняя компания Литовских железных дорог LTG Cargo ежегодно транспортировала примерно 10 млн т минерального удобрения из Беларуси на сумму 60 млн евро.

Клайпедскому порту предсказывают "полупустой" 2022 год. Глава Ассоциации портовых компаний Вайдотас Шилейка заявил, что гавань уже ощущает последствия конфликта с Китаем и антибелорусских санкций. По его словам, пока отток грузов за год составил 4%, однако это только начало: клиенты начали переводить свой транзит в порты Латвии и Польши, чтобы избежать санкций со стороны Пекина, да и правительство стремится полностью перекрыть поток белорусских удобрений.

Спасти же Клайпедский порт в теории могут новые клиенты, однако довести их до погрузочных терминалов будет очень трудно: все пути идут через Беларусь, а других пока нет, пояснил Вайдотас Шилейка. Поэтому грузооборот может упасть на 40%. И это оптимистический сценарий.

Полная энергозависимость

За годы реформ Литва полностью потеряла конкурентоспособность в энергетике и из страны-донора превратилась в страну, полностью зависимую от европейских поставщиков энергоносителей.

Напомним, что после распада Советского Союза право собственности на бывшую государственную собственность перешло к отдельным республикам, которые стали независимыми. В Литве все наиболее значимые объекты энергетической инфраструктуры перешли к правительству, которое, в свою очередь, учредило публичные компании для управления этим имуществом. Именно так была создана компания Lietuvos energija, которая стала управлять всей электроэнергетикой, включая Игналинскую атомную электростанцию. Которую, однако, Литва закрыла, превратившись из продавца электрической энергии в покупателя.

Обнуление экономического сотрудничества с Китаем

Следует упомянуть также недавно рухнувшие надежды Литвы на экономическое сотрудничество с Китаем в результате разрешения открыть тайваньское торговое представительство на литовской территории, что незамедлительно привело к практическому обнулению литовско-китайского экономического сотрудничества.

Потери Вильнюса от санкций Пекина могут составить 3-5 млрд евро в год. Таким прогнозом поделился глава литовской Конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс. По его словам, КНР ограничивает поставки в Литву только тех товаров, которые нужны стране для производства. Это сырье, компоненты, оборудование - все, что создает добавочную стоимость. "Поэтому очевидно, что цель Китая - промышленность. Все остальные товары бытового потребления движутся без остановки", - сказал Видмантас Янулявичюс.

Литовские предприятия, пострадавшие от экономического давления Китая, вскоре должны получить государственную поддержку для обеспечения оборотных средств и диверсификации рынков. Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте. Она же признала, что желание Китая защититься от литовских нападок на территориальную целостность страны будет иметь негативные последствия: "Нам очень нужна поддержка Евросоюза, Еврокомиссии, европейских стран, потому что сегодня это Литва, а завтра это может быть любая другая страна". Этим заявлением она продемонстрировала свое непонимание того, что подобную позицию в отношении Китая занял не ЕС, а одна лишь Литва.

Катастрофическая депопуляция

Самым наглядным итогом 30-летних экономических реформ в Литовской Республике можно считать катастрофическую депопуляцию (минус 24% с 1990-го по 2020 год). Никакие цифры, демонстрирующие экономический рост, не могут компенсировать исчезновение самого государства. А Литва стремительно приближается к такому исчезновению. Согласно прогнозу Евростата, население Литвы продолжит уменьшаться и к 2070 году составит 1,8 млн человек.

Литовский цугцванг

Подведем итоги. 30 лет экономических реформ под патронажем ЕС, политическим влиянием и с военным присутствием США привели Литву к ситуации, близкой к цугцвангу. Пренебрежение базовыми принципами построения современной эффективной диверсифицированной индустриальной экономики, нарушение элементарных правил пространственного распределения ресурсов, безразличие к неконтролируемой эмиграции населения в совокупности с игнорированием потребностей национальной экономики в угоду краткосрочным политическим целям западных союзников приводит к необходимости пересмотра литовских приоритетов.

"На фоне потери финансовой поддержки со стороны ЕС, последствий коронавируса, ухудшения отношений с Китаем единственной возможностью для Литвы остановить депопуляцию и сохранить рост экономики является улучшение отношений с Союзным государством России и Беларуси, а также разворот от североатлантического вектора развития к евразийскому", - резюмирует Baltnews.-0-