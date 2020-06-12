Литва и Польша открыли границы для граждан обеих стран

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва и Польша окончательно договорились открыть границы двух стран 12 июня, сообщает газета "Литовский курьер" со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

Это решение было достигнуто в результате интенсивных переговоров премьеров обеих стран, говорится в сообщении министерства. "С сегодняшнего дня у граждан Литвы и Польши нет никаких ограничений при пересечении границ. Им также не придется соблюдать самоизоляцию. Это прекрасная новость, которая была подтверждена вчера поздно вечером", - заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

В связи с отменой ограничений в 10.00 по литовскому времени на границе состоялась встреча премьеров Литвы и Польши Саулюса Сквернялиса и Матеуша Моравецкого.

С 11 мая было разрешено прибытие в Литву граждан Польши только с целями работы, бизнеса и учебы, литовские граждане могли посещать Польшу на таких же основаниях, в отношении граждан двух стран не применялось требование 14-дневной самоизоляции.

В Литве с 17 июня отменяется карантин, однако остается в силе экстремальная ситуация госуровня.

По последним данным, в Литве подтверждено 1752 случая COVID-19, с момента вспышки скончались 74 человека. В Польше зарегистрировано свыше 28 тыс. случаев коронавируса нового типа и 1215 летальных исходов. -0-