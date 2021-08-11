Литва играет с огнем в вопросе Тайваня - "Синьхуа"

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва играет с огнем в вопросе Тайваня, нарушая принцип одного Китая. Об этом говорится в комментарии китайского государственного информагентства "Синьхуа".

Литва недавно приняла решение разрешить тайваньским властям открыть в стране "представительство Тайваня", что является прямым нарушением обещания придерживаться принципа одного Китая, данного Вильнюсом во время установления дипломатических отношений с Пекином в 1991 году, отмечает "Синьхуа".

В качестве твердой и решительной контрмеры КНР во вторник объявила об отзыве своего посла из Литвы и потребовала от литовского правительства отозвать своего посла из Китая.

"Не нужно прибегать к высшей математике, чтобы увидеть опасные расчеты Литвы по демонстрации своей лояльности Вашингтону, который становится все более антикитайским. Однако те лица, которые приняли вышеуказанное решение в Вильнюсе, не должны рассчитывать на вознаграждение за свои провокации. Вместо этого они в конечном итоге расплатятся за свою безрассудность", - пишет "Синьхуа".

Во-первых, отмечает информагентство, вопрос Тайваня затрагивает коренные интересы Китая, по которым не может быть компромиссов. Отзыв Пекином своего посла является лишь строгим предупреждением. Если правительство Литвы не исправит свою ошибку, то Китаю придется предпринять дальнейшие шаги.

"Во-вторых, те расчетливые литовские политики, которые пытаются польстить Вашингтону, не должны считать за само собой разумеющееся то, что их американские хозяева всегда будут стоять за ними", - отмечает "Синьхуа".

В истории много примеров того, как США бросали своих верных слуг, когда видели необходимость отстаивать собственные интересы. Для этих литовских политиков еще не поздно наверстать пропущенные уроки истории.

В-третьих, еще более смешным является то, что Литва поощряет другие страны региона следовать ее ошибочным шагам в проблеме Тайваня. "Литва совершенно неверно понимает общую ситуацию. Большинство европейских стран придерживается принципа одного Китая, следуя своим обещаниям Пекину. Кроме того, фундамент взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Европой остается прочным. Такая страна, как Литва, никоим образом не сможет найти сколько-нибудь значимой поддержки для своих саморазрушительных действий", - пишет "Синьхуа".

Для литовского правительства отмена его неправильного решения и устранение ущерба двусторонним отношениям с Китаем являются единственным правильным и мудрым путем вперед. Если литовские политики останутся безрассудными и будут упорно идти по неверному пути, чтобы нанести ущерб интересам КНР, то Китай без всяких колебаний примет еще более решительные контрмеры. В этом случае Литва потеряет больше, чем может получить, резюмирует китайское информагентство.

Ситуацию с Литвой прокомментировала в своей статье и китайская газета The Global Times.

"Литва является самой антироссийской страной в Европе. Она часто выступает против России. А теперь она стала страной, которая дальше всех в Европе продвинулась по антикитайскому пути. Стратегия этой маленькой страны состоит в том, чтобы как можно крепче держаться за США. Это американский лакей, подобный бегущей собаке, которая в обмен на защиту США яростнее всего лает на стратегических соперников США", - приводит перевод статьи "ИноСМИ".

По мнению автора статьи, Литва является "крошечной обезумевшей страной", охваченной геополитическими страхами. "И для Литвы способ избавиться от своего страха - вновь и вновь совершать глупости, демонстрировать свое бесстрашие и набрасываться на тех, кого ненавидят США. К сожалению, это не способ быть нормальной страной", - пишет The Global Times.

Китайская газета отмечает, что стратегия малых стран обычно заключается в поиске баланса в отношениях с крупными странами. "Редко можно увидеть небольшие страны, такие как Литва, которые специально пытаются ухудшить отношения с крупными державами. Я убежден, что Литва рано или поздно заплатит за свое злодеяние - нарушение международных норм", - заключает автор.-0-