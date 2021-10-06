Литва обяжет непривитых граждан регулярно сдавать тесты на COVID-19 за свой счет

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы с 1 декабря обяжет невакцинированных граждан регулярно проходить тестирование на коронавирус за свой счет. Соответствующее решение приняло правительство республики, сообщает портал Delfi.

"Правительству предоставлены полномочия утвердить перечень видов деятельности, где работникам разрешается работать, проходя регулярное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день тестирование непривитых граждан осуществляется за бюджетные средства. Суть изменений состоит в том, чтобы отныне тестирование на инфекцию финансировалось не за счет госбюджета, а за счет самого работника", - заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Отмечается, что новые правила не будут распространяться на граждан, имеющих медицинские противопоказания к прививке, а также в том случае, если правительство не сможет обеспечить необходимый доступ к вакцинам.

В одобренном правительством проекте закона также содержалось положение о введении обязательной вакцинации для представителей ряда профессий, однако в кабмине пока воздержалось от данных мер.-0-