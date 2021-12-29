Литва отказалась выполнять требования Frontex относительно беженцев

29 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Литва не станет выполнять требования агентства Евросоюза по контролю внешних границ Frontex об отказе вытеснения нелегальных мигрантов. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс, сообщает RuBaltic.

Ранее литовский новостной портал Delfi сообщал, что специалисты Frontex собрали доказательства того, что литовские пограничники применяют практику коллективного вытеснения мигрантов, что противоречит международным законам и Европейской конвенции по правам человека. Еще одно замечание юристов - неэффективность процедуры принятия заявок об убежище. Литва утверждает, что мигранты могут легально просить убежища, достаточно прийти на КПП. На деле такой порядок не действует. Кроме того, в Литве не действует система выявления уязвимых людей. Особенно много беспокойства вызывает тот факт, что среди мигрантов может быть немало тяжело больных людей, родителей с детьми, пенсионеров, беременных, жертв торговли людьми.

В связи с этим агентство Frontex направило литовскому МВД письмо с просьбой прекратить практику коллективного вытеснения нелегальных мигрантов с так называемой зеленой границы, где просьбы об убежище не принимаются, и доставлять их на КПП, чтобы там оформить обращения. Однако в Литве с такими требованиями не согласны.

"Если мы станем всех задержанных нелегалов доставлять на контрольно-пропускные пункты (КПП), чтобы они официально обратились с просьбой о предоставлении убежища, это будет политика открытой границы, которая в силу сложившейся ситуации невозможна", - сказал Арнолдас Абрамавичюс.

Также он отметил, что участие представителей Frontex в охране границы от наплыва нелегалов является символической помощью. "Литва способна обойтись собственными ресурсами сил Погранслужбы, армии, добровольческих военизированных структур. 53 представителя Frontex значительной роли не играют", - пояснил Арнолдас Абрамавичюс.

По его словам, Вильнюсу вообще стоит задуматься о том, насколько помощь агентства нужна, учитывая, что на его содержание тратятся сотни миллионов евро из бюджетов стран Европейского союза.-0-