Литва отменила самоизоляцию для своих граждан, въезжающих из Беларуси

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителям Литвы, прибывающим из Беларуси, больше не нужно будет изолироваться из-за угрозы коронавируса, такая обязанность будет распространяться только на иностранцев, прибывающих из Беларуси. Об этом сообщает новостное агентство Baltic News Service со ссылкой на Минздрав Литвы.

В ведомстве уточнили, что Беларусь исключена из обновленного списка стран, затронутых коронавирусной инфекцией, который вступил в силу 24 августа. Поэтому двухнедельная изоляция больше не будет обязательной для граждан Литвы, возвращающихся из Беларуси, или иностранцев с видом на жительство в Литве.

При этом с 24 августа в Литве введено обязательство изолировать всех лиц, прибывающих из Германии, поскольку в течение последних 14 дней в этой стране уровень заболеваемости COVID-19 составил 16,5 случая на 100 тыс. жителей.

По данным Минздрава Литвы, в настоящее время уровень заболеваемости COVID-19 ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей, кроме Литвы, фиксируется еще в семи странах ЕС: Словении, Италии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии.

Для прибывающих в Литву из стран, где уровень заболеваемости выше 16, но не выше 25, требуется только самоизоляция. Для тех же, кто прибывает из стран с уровнем заболеваемости выше 25, помимо самоизоляции необходимо иметь с собой отрицательный тест на коронавирус.

По последним данным, в Литве подтверждено свыше 2,6 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 85 зараженных.-0-