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28 декабря 2021, 11:53

Литва потеряет миллиарды евро из-за конфликтов с Беларусью и Китаем

Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери литовской экономики от санкций Китая в 2022 году могут составить до 5 млрд евро. Еще одним ударом для прибалтийской республики станет отказ от перевалки белорусских удобрений, что принесет Литве дополнительные убытки в сотни миллионов евро, пишет эксперт аналитического портала RuBaltic Алексей Ильяшевич.

Никто в Литве не пытается подсчитать конкретную сумму потерь, которые страна понесет в результате необъявленной торговой войны с Китаем. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте на днях заявила, что этим вопросом до сих пор никто не занимается. "Это, наверное, даже еще не очень возможно сделать. Появилась информация, беспокойство по поводу инвесторов, но ни один инвестор не ушел из Литвы, реальных планов на ближайшее время нет, высказываются опасения. Напротив, на следующий год мы подписываем большие объемы соглашений с новыми инвесторами, у нас таких соглашений не менее 30", - утверждает Аушрине Армонайте.

Представители литовского бизнеса ее оптимизма не разделяют.

Изначально в правительстве Ингриды Шимоните заверяли, что нет никаких поводов для беспокойства, ведь КНР не является важным торговым партнером Литвы. "Если оценивать ситуацию, каковы отношения Литвы с Китаем, то наш экспорт в Китай составляет около 1% всего литовского экспорта. На самом деле это не особенно большой наш партнер, поэтому особого воздействия на экономику и бизнес Литвы мы не ожидаем", - заявляла министр финансов Гинтаре Скайсте.

Один процент экспорта - это товары на 300 млн евро в год. В масштабах всего хозяйственного комплекса Литвы сумма небольшая. Но кто же знал, что Пекин захочет наказать Литву в стиле американцев?

"Китай имеет право запретить любой компании продавать продукцию с использованием китайских компонентов или технологий в Литву, а иностранным компаниям также может быть запрещено продавать китайские продукты, содержащие сырье и компоненты из Литвы", - пишет китайская газета Global Times.

Reuters тем временем сообщает, что Поднебесная требует от немецкого концерна Continental не использовать компоненты, произведенные на его заводе в Литве. С аналогичными проблемами сталкиваются и другие предприятия.

Немецко-балтийская торговая палата опасается, что иностранные инвесторы могут свернуть свой бизнес в Литве. Их логика проста и понятна: можно потерять один филиал стоимостью 70-80 млн евро, а можно лишиться китайского рынка. Тогда потери корпорации будут исчисляться миллиардами.

Параллельно Китай пытается сделать так, чтобы его детали не попадали на литовские заводы. То есть речь идет об ограничении экспорта в прибалтийскую республику. А это, как выяснилось, еще страшнее, чем потеря китайского рынка сбыта.

В прошлом году Литва импортировала из КНР товаров на сумму в 1,2 млрд евро. Две трети из них - продукция производственного назначения, которая приобретается для дальнейшей переработки или использования в хозяйственной деятельности.

"Вероятно, мы говорим о 700-800 млн евро, и если эта сумма именно такова, эти товары превращаются в три-пять миллиардов евро в год, так как собирается некий конечный продукт. Без определенных компонентов, вероятно, некоего продукта и не произведем. Эту сумму можно будет считать как уменьшившийся за год оборот. Все предприятия, у которых проблемы с вывозом оплаченных товаров из Китая, связаны с промышленностью. С сырьем, компонентами, оборудованием, которые предназначены для развития производственных мощностей. Поэтому очевидно, что цель - промышленность, которая создает добавочную стоимость. Все остальные товары бытового потребления движутся без остановки", - утверждает глава Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс.

Теперь понятно, что имел в виду официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, когда угрожал отправить Литву в "мусорную корзину истории".

Экономическая мощь КНР позволяет ей превратить крошечную восточноевропейскую страну в территорию, свободную от производства. По крайней мере, к этому все идет.

Еще одним испытанием для экономики Литвы станет потеря транзита белорусских удобрений. По словам президента Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотаса Шилейки, в 2022 году грузооборот порта в Клайпеде может снизиться на 30-40%.

"Такие санкции могут вызвать серьезные и долгосрочные отрицательные последствия для экономики Литвы. Сейчас около 30% всех грузов в Клайпеде - транзитные грузы из Беларуси, удобрения составляют 26% всех грузов в порту. Это принесет ущерб литовской экономике на сумму 300 млн евро в год", - утверждает Вайдотас Шилейка.

Если учесть, что перевалка одной тонны удобрений стоит примерно 9 евро, Клайпедский порт потеряет 100 млн евро. Остальные 200 миллионов евро составят убытки Литовской железной дороги (ЛЖД) и всех остальных смежных областей, которые связаны с транзитом. Причем компенсировать эти потери едва ли получится. Во-первых, сама Беларусь будет блокировать транзит товаров из третьих стран (например, из Средней Азии) в Клайпеду. Есть альтернативный маршрут через Украину и Польшу, но грузоотправителей он не привлекает. Во-вторых, потенциальных клиентов Клайпедского порта будет отпугивать конфронтация Литвы и Китая.

"Портовые компании делают все возможное, чтобы восполнить потери, достучаться до новых клиентов, но, глядя на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, это непросто. Насколько мне известно, существуют определенные ограничения на транзит через Беларусь, так как железнодорожные планы или маршруты перевозки грузов из других стран не утверждены", - сетует Вайдотас Шилейка.

"Обе проблемы Литва создала себе буквально на ровном месте. Для отказа от белорусского транзита нет никаких формальных оснований - санкции США против "Беларуськалия" распространяются только на американских лиц. Отношения с Китаем у Литвы до недавнего времени были не лучше и не хуже, чем у других прибалтийских республик. За считанные месяцы консерваторы-"ландсбергисты" умудрились нарваться на неприятности, которые их страна будет расхлебывать еще много лет. Таких "успехов" не добивалось еще ни одно правительство Литвы", - делает вывод эксперт Алексей Ильяшевич.-0-

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