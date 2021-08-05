Литва продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу - ГПК

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"Полоцкие пограничники около полудня 4 августа зафиксировали попытку агрессивного выдворения восьмерых мигрантов пятью литовскими силовиками на территорию Беларуси. Однако белорусские пограничники не допустили нарушения государственной границы. Спустя некоторое время на сопредельной стороне одному из беженцев стало плохо. Он неоднократно произнес слово "инсулин" и жестами указал на боль в груди. Однако представители литовской стороны никак не отреагировали на просьбы мужчины. Увидев, что человеку нужна помощь, белорусские пограничники незамедлительно вызвали медиков", - рассказал Антон Бычковский.

По его словам, через непродолжительное время на место прибыла бригада скорой медицинской помощи. "В этот момент люди в литовской военной форме оставили мигрантов и уехали, а иностранец, которому стало плохо, перешел на территорию Беларуси, где ему была оказана первичная медицинская помощь. Затем мужчину доставили в медицинское учреждение", - добавили в ГПК.-0-