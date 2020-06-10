Литва с 17 июня отменяет карантин

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы приняло решение с 17 июня отменить карантин, введенный в средине марта в связи с пандемией коронавируса, сообщает газета "Литовский курьер".

По словам министра здравоохранения страны Аурелиюса Вяриги, решение об отмене карантина принято с учетом постепенного улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 как в Литве, так и в государствах Европы. Министр отметил, что число выявляемых случаев заболевания коронавирусом в Литве сокращаются с конца апреля.

Правительство Литвы сегодня на заседании также внесло изменения в постановление об экстремальной ситуации, которая была объявлена в стране 26 февраля. В документ внесены положения о прибытии иностранцев в страну, предоставлении услуг, организации работы учреждений торговли, общественного питания, отдыха, культуры, развлечений, спорта. В частности, в постановлении прописывается, что иностранцам разрешено прибывать в Литву из европейских государств, в которых за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 25 случаев.

В постановлении также говорится, что деятельность предприятий торговли, услуг, развлечений и отдыха, общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игорных домов должна вестись при соблюдении безопасной социальной дистанции.-0-