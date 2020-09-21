Литва считает неоправданным останавливать экономику из-за пандемии COVID-19

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя рост новых случаев COVID-19, подчеркнул, что в данный момент было бы неоправданным останавливать экономику. По его словам, применяемые в стране меры по противостоянию коронавирусу будут локальными при оперативной идентификации очагов, сообщает газета "Литовский курьер".

Президент Литвы подчеркнул, что невозможно полностью остановить жизнь и закрыть образовательный процесс. К тому же, по словам Науседы, неясно, дает ли полный локдаун очень большой эффект.

"Статистика ухудшается, цифры хуже, но это явление, которое отмечается во всех государствах. Я считаю, что на этом этапе мы намного лучше готовы, чем во время первой волны", - подчеркнул президент Литвы. "Ведомства, медики знают, что делать, как делать, мы значительно лучше обеспечены и средствами защиты, и средствами тестирования. Первое, что мы должны делать, - это очень четко выявлять очаги, в которых возникают вспышки, и действовать селективно, целенаправленно, именно в тех местах, где возникают крупнейшие проблемы", - отметил Гитанас Науседа.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на своей странице в Facebook написал, что 21 сентября созывается заседание Комитета по контролю над распространением COVID-19, где планируется принять новые тактические решения, которые позволят сократить ускорение распространения вируса без остановки жизни внутри страны.

19 сентября в Литве сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки - 99. В целом за минувшие выходные выявлено 179 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных превысило 3,7 тыс., скончались 87 инфицированных.-0-