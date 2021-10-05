Литва топит свой бизнес грузоперевозок: убытки транспортных компаний исчисляются миллионами евро

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У литовских грузоперевозчиков несколько проблем: европейский "пакет мобильности" и политика собственных властей. Каждая из них бьет по конкурентоспособности балтийских компаний, что в итоге заставляет их либо закрываться, либо уходить в другие страны, пишет Baltnews.

Власти балтийских стран все чаще принимают решения, которые не всегда хорошо отражаются на экономике этих государств. Литва, Латвия и Эстония уже лишились транзита из России и почти полностью потеряли транзит из Беларуси из-за идеологии и стремления разорвать все связи со своими восточными соседями.

Также страны Балтии отказываются от дешевой и доступной электроэнергии из БРЭЛЛ (энергокольцо, объединяющее Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. - Прим. БЕЛТА), переходя на более дорогие энергоресурсы, поставляемые из стран Скандинавии. Литва, Латвия и Эстония не хотят покупать углеводороды напрямую из России, вместо этого восточноевропейские республики выбирают обходные пути, которые заметно поднимают конечную цену на газ.

Теперь Литва сознательно уничтожает собственный бизнес в сфере автомобильных грузоперевозок. Как сообщает издание LRT, ссылаясь на Ассоциацию перевозчиков Linava, транспортные компании Литвы все чаще задумываются о переводе бизнеса в соседние государства. Убытки литовских транспортных компаний уже исчисляются десятками миллионов евро.

Великий исход литовских перевозчиков

Сегодня ситуация в сфере автотранспортных грузоперевозок сложилась тяжелая. С начала пандемии в Литве уже обанкротились 250 малых и средних предприятий, а вскоре эта цифра может вырасти в разы.

Власти Литвы создали ситуацию, при которой автотранспортные компании практически не имеют шансов получать прибыль. В мае в стране установили пошлину, которую должны платить местные работодатели за трудоустройство иностранных граждан. Теперь за каждого сотрудника из третьих стран, не входящих в ЕС, необходимо отчислять в бюджет 121 евро.

Система трудоустройства иностранцев в Литве очень сложная, и дело не только в пошлине. Пока оформляются все документы, сотрудники, за которых литовские компании уже заплатили пошлины, успевают найти работу в других странах. В итоге местный бизнес теряет кадры, а также деньги, ведь государство не возвращает пошлину, даже если иностранный гражданин так и не начал работать.

Водителей-дальнобойщиков катастрофически не хватает, грузовики простаивают, контракты выполняются с задержками, после чего клиенты просто разрывают договор с литовскими компаниями. Уже сегодня перевозчики страны либо разоряются, либо переезжают в соседние страны, где условия более благоприятны.

При этом сектор грузоперевозок, как подчеркивает LRT, является третьим по величине налогов, уплачиваемых в бюджет. Выходит, страна теряет бюджетные деньги, но все равно создает условия, при которых бизнесу все сложнее выживать.

Интересы профсоюзов против прибыли

Проблема нехватки водителей назрела давно, причем не только в странах Балтии. Литовский политолог Вадим Воловой рассказал в беседе с Baltnews, что западноевропейские страны, в том числе Германия и Великобритания, тоже испытывают дефицит дальнобойщиков.

Сегодня это непопулярная профессия, но по-прежнему необходимая. Страны Западной Европы приглашают водителей из восточноевропейских стран. "В Литве по политическим причинам и под давлением профсоюзов ввели квоты на трудоустройство лиц из третьих стран. Перевозчики сразу заявили, что эта квота быстро закончится, что, собственно, и произошло. Вся эта ситуация спровоцировала кризис: по квоте водителей трудоустроить уже нельзя, а без нее процедура слишком усложнилась. Конечно, соискателям проще и выгоднее работать в других странах, где документы оформляются не три месяца, а намного быстрее", - отметил эксперт.

Вадим Воловой уточнил: дебаты вокруг проблемы продолжаются, но власти Литвы идут на поводу у профсоюзов. Считается, что если транспортные компании хотят трудоустроить больше водителей, то они должны обеспечить им условия и повысить зарплату. Достичь золотой середины, при которой можно удовлетворить интересы и профсоюзов, и бизнеса, не получается.

Позиция профсоюзов отчасти обоснованна. Однако полностью встав на их сторону, власти вынуждают бизнес либо прекращать свою деятельность, либо переезжать в другие страны. Причем мелкие компании не могут перенести свою деятельность в другие государства. "Общеевропейская тенденция такова, что малые и средние компании, работающие в сфере грузоперевозок, исчезают или вступают в субподрядные связи с крупными корпорациями. В итоге останутся только большие компании, которые смогут приспособиться", - рассказал политолог.

"В Литве эта тенденция еще сильнее ускорилась из-за квот. Сейчас государство теряет налоги, которые могли поступать в бюджет, а будет ли какая-то политическая выгода от этого решения, неизвестно. Все это усугубляет и так незавидное положение балтийских транспортных компаний, у которых вскоре появятся проблемы из-за принятого в ЕС "пакета мобильности", - резюмировал Вадим Воловой.

Европа против транспортных компаний Балтии

Уже в феврале 2022 года вступит в полную силу "пакет мобильности", который ранее утвердил Европарламент. Согласно условиям этого документа, водители, занятые в транспортных компаниях ЕС, должны будут каждые четыре недели возвращаться в страну, в которой зарегистрирована фирма. Раз в восемь недель к месту регистрации должен будет возвращаться и сам грузовик. Также будут жестче регулироваться отдых дальнобойщиков и время их работы, а зарплата водителя будет определяться по стандартам той страны, границу которой дальнобойщик пересекает.

Такие условия сделают транспортные компании восточноевропейских государств (Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии) неконкурентоспособными. И все это на фоне проблем на рынке труда в самой Литве.

"К сожалению, в некоторых странах Балтии в последнее время наблюдаются крайне негативные явления демографического и экономического характера, замыкающиеся в итоге на рынок труда. Причем именно квалифицированного труда. Из всех трех государств Балтии (особенно это касается Латвии и Литвы) наблюдается заметный отток образованной молодежи в страны Центральной и Западной Европы, где на их труд немалый спрос. Ряд необоснованных и необдуманных административных ограничений затрудняет ведение бизнеса для тех, кто все же решил работать на родной земле", - отметил аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев.

Выходит, у Литвы серьезные проблемы с кадрами внутри страны, но иностранных граждан для восполнения этого пробела власти пускать не хотят. Политики балтийской страны понимают, что положения "пакета мобильности" могут практически уничтожить весь отечественный бизнес в сфере грузоперевозок. Они даже оспаривали некоторые его пункты, но успеха так и не достигли.

Уже в феврале 2022 года транспортным компаниям Литвы станет слишком дорого работать в странах Западной, Центральной и Северной Европы. Но вместо того, чтобы помочь собственному бизнесу адаптироваться к новым условиям, Вильнюс идет на поводу профсоюзов в надежде на весьма сомнительные политические выгоды.-0-