Литве из-за запрета на белорусскую соль для дорог приходится покупать ее втрое дороже

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введенный правительством Литвы запрет на приобретение белорусской соли, которая в зимнее время используется для ухода за дорогами, привел к тому, что муниципалитеты вынуждены покупать ее в три раза дороже. Об этом заявил журналистам мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс, сообщает ТАСС.

"Белорусская соль стоила нам 56 евро за тонну. Планируем приобретение ее в Египте, где приходится платить втрое дороже - 150 евро за тонну. В масштабах государства придется дополнительно израсходовать миллионы евро", - сказал Миндаугас Синкявичюс.

По словам мэра, Йонава пока располагает запасами белорусской соли. "На этот сезон нам ее должно хватить, а потом придется покупать у других поставщиков по новой цене", - отметил Миндаугас Синкявичюс. По его данным, муниципалитеты городов Утена и Паневежис уже вынуждены ввозить соль из Египта.-0-