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08 февраля 2022, 14:40

Литву накрывает безработица из-за санкций против Беларуси

Фото rt.com
Фото rt.com

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская железная дорога (ЛЖД) сообщила о падении грузопотока на 10% из-за контрсанкций Беларуси против Литвы. Перед этим в ЛЖД анонсировали увольнение нескольких сотен сотрудников. Это потери только одного предприятия и только за первые дни действия санкций против белорусских калийных удобрений и ответных санкций Беларуси. Под ударом и другие крупнейшие предприятия Литвы: развязанная сейчас санкционная война с Минском вгоняет их в кризис поставок, кризис доходности и, как следствие, перспективу массовых увольнений сотрудников, пишет RuBaltic.

В начале февраля пресс-служба Литовской железной дороги объявила о намерении сократить в течение года до 300 сотрудников. Директор ЛЖД по персоналу Ирена Янкуте-Балкуне подчеркнула, что сотрудникам пообещали вернуть их рабочие места, если ситуация изменится.

Спустя несколько дней ЛЖД заявила, что ее грузопоток сократился на 10%. В месяц железная дорога перевезла на 45 грузовых составов меньше, чем раньше.

"Санкционная война, развязанная Литвой против Беларуси, ввергает транзитную отрасль Литвы в затяжной хронический кризис, потери в котором будут исчисляться тысячами утраченных рабочих мест. Один транзит белорусского калия давал Клайпедскому порту и Литовской железной дороге пятую часть грузопотока. Литва выстрелила сама себе в ногу, заблокировав этот транзит", - пишет RuBaltic.

При этом продукция "Беларуськалия" - только часть транзитных грузов из Беларуси. В свои лучшие годы белорусский транзит составлял более трети грузооборота Клайпедского порта и железной дороги. Однако белорусские нефтепродукты ушли из Литвы еще год назад. Теперь ушли белорусские калийные удобрения - их транзит запретило литовское правительство из соображений демократической солидарности с антибелорусскими санкциями США.

При сохранении этих тенденций из Литвы скоро уйдут и остальные белорусские грузы, и тогда счет сокращениям в Клайпеде и на Литовской железной дороге гарантированно пойдет на тысячи.

К тому же транзитный поток по железным дорогам Литвы обрывается не только на запад, но и на восток. Беларусь ввела встречные санкции за запрет грузов "Беларуськалия". Под запрет на провоз по территории Беларуси попали литовские нефтепродукты и удобрения.

Удар приходится в основном на два предприятия: завод химических удобрений Achema и Мажейкяйский НПЗ - ныне принадлежащий полякам Orlen Lietuva. Руководство обоих заводов сейчас говорит о переориентации транзита, рассчитывает обходные маршруты на восток и на юг через Польшу.

Но все это - хорошая мина при плохой игре, отмечает RuBaltic. Во-первых, транзит - консервативный бизнес, налаженные каналы поставок в нем так сразу, по щелчку не меняются. Во-вторых, речь идет о железнодорожном транзите. При перевозке через Польшу подвижной состав придется "переобувать" с широкой российской колеи на узкую европейскую, а при доставке, к примеру, в Украину - обратно. Это время, а время в логистике - деньги. Возить же большие объемы грузов автомобильным транспортом нерентабельно.

В-третьих, маршрут через Беларусь был самым коротким, следовательно, самым выгодным. Обходные маршруты в любом случае будут дороже, если только Польша не даст большую скидку за транзит по своей территории (хотя с чего бы ей это делать?). Так что литовские предприятия в любом случае понесут потери.

"Теперь прикинем список этих предприятий. Самый короткий. Нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva, Литовская железная дорога, Achema, Клайпедский порт… Все это - крупнейшие работодатели и налогоплательщики Литвы, и когда они начнут массово сокращать налоговые поступления и увольнять людей, страну ждет полноценный социально-экономический кризис. Этот кризис легко перерастет в кризис политический, потому что всем потерявшим источники средств для жизни будет очевидна причина их трудностей - внешняя политика правительства Литвы", - пишет RuBaltic.

Ранее много говорилось, что эта политика доведет Литву до массовых увольнений и банкротств. Так и происходит. "Ключевой вопрос теперь: сможет ли литовская власть быстро компенсировать пострадавшим литовцам их потери? История с попавшим под санкции Литвы санаторием "Беларусь" в литовском Друскининкае, когда без зарплат остались несколько сотен литовцев, показывает, что нет. Так что если не удастся оперативно сбагрить всех безработных на заработки в Ирландию и быстро получить от Евросоюза помощь в нужных размерах, политическая жизнь Литвы переместится на улицы и станет очень горячей", - прогнозирует RuBaltic.

Как сообщала БЕЛТА, Беларусь с 7 февраля ввела запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Ранее Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты. Белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог. "Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовской железной дороги. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн т на сумму более $1 млрд ежегодно", - сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. В МИД высказали сожаление, что серьезные издержки понесет многотысячный коллектив Литовской железной дороги, представители бизнеса и простые литовцы.-0-

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