Ливан объявил 15 октября днем траура по жертвам стрельбы в Бейруте

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер Ливана Наджиб Микати объявил 15 октября днем траура по погибшим в результате перестрелок в Бейруте. Об этом говорится в распространенном сообщении канцелярии ливанского правительства, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что пятница, 15 октября, будет объявлена днем всеобщего траура по жертвам сегодняшних событий. Указывается, что в этот день будут закрыты все государственные учреждения, школы, в том числе частные.

14 октября в Бейруте произошли перестрелки, начавшиеся во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году. По утверждениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов. В результате погибли не менее шести человек, несколько десятков пострадали. Ливанская армия ввела в город бронетехнику и пригрозила, что откроет огонь на поражение по каждому, кто выйдет на улицу с оружием.-0-