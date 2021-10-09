Ливан остался без электричества из-за нехватки топлива

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перебои в работе двух крупнейших электростанций страны произошли из-за нехватки топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и официальные источники.
Как сообщил местным СМИ представитель государственной электрической компании Ливана, две крупнейшие ТЭС страны прекратили работу из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов. Правительство Ливана ранее выделило средства на экстренную закупку топлива.
Перебои в электроснабжении могут продлиться две недели.
Из-за проблем с поставками мазута государственная электрокомпания уменьшила в летний период до 2-4 часов снабжение населения электричеством, в остальное время свет подается в дома граждан и учреждения электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы.
Кризисная ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить государственные субсидии на горюче-смазочные материалы (ГСМ) из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций. В сентябре Министерство по делам энергетики и водных ресурсов Ливана объявило о поднятии цен на ГСМ на 15%, ранее, в августе, рост цен на бензин и мазут составил 66%.-0-