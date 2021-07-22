Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет всемирного наследия в ходе своей 44-й сессии принял решение исключить британский Ливерпуль из списка Всемирного наследия в связи с необратимой утратой характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта, сообщает Центр новостей ООН.

Ливерпуль - город мореходов и торговцев был внесен в список Всемирного наследия в 2004 году. В 2012-м был включен в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, из-за опасений в связи с проектом Liverpool Waters.

С тех пор осуществление этого проекта, наряду с другими разработками, продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что из-за новых сооружений и реставрации была утрачена подлинность и целостность исторических объектов.

Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в список в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX вв. Они были своего рода доказательством новаторских разработок в области технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом.

Любое исключение из списка Всемирного наследия - это потеря для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с конвенцией о всемирном наследии.

Ранее комитет исключил из списка Всемирного наследия Долину Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане. Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус всемирного наследия.-0-