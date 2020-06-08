Ливневые дожди в Чехии привели к наводнениям

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Чехии из-за ливневых дождей с грозами, которые привели к наводнению, по меньшей мере погиб один человек и один пропал без вести, сообщает Radio Praha.

В ряде поселков Оломоуцкого края вечером 7 июня пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, оказавшихся заблокированными в своих автомобилях. По данным МЧС, жертвой стихии стала 48-летняя женщина, без вести пропала 74-летняя пенсионерка. Ее поиски продолжаются с помощью вертолета и беспилотного летательного аппарата.

Ливневые дожди повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру. Потоки воды унесли несколько автомобилей. 8 июня продолжаются работы по осушению зданий и подвалов, устранению упавших деревьев. Во многих областях страны сохраняется опасность подъема воды.-0-