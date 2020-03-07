Ливни стали причиной гибели 53 человек в Руанде

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Руанде как минимум 53 человека погибли и 84 пострадали в различных регионах страны из-за ливней. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство по борьбе с чрезвычайными ситуациями Руанды.

Отмечается, что в результате стихийных бедствий, вызванных проливными дождями, с января этого года разрушены 858 домов, повреждены почти 200 га посевов, 23 дороги, 17 мостов и восемь церквей.

Также указано, что основными причинами смерти людей стали удары молний, наводнения и ливни.-0-