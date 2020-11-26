Ливни стали причиной наводнения в Израиле

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильных дождей, идущих с 20 ноября, на несколько районов Израиля обрушились наводнения. Полиции пришлось даже временно перекрывать некоторые трассы, пишет The Watchers.

За сутки в некоторых частях страны выпало до 230 мм осадков, что превышает средний ноябрьский показатель на 70 мм. Отмечается, что в субботу в Хайфе были спасены не менее пятнадцати человек в затопленных машинах и квартирах.

Во многих домах затоплены подвалы и нижние этажи.-0-