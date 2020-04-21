Люди должны научиться жить рядом с вирусом - советник президента Литвы

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди должны уже сейчас готовиться жить рядом с коронавирусом, поскольку инфекция некоторое время еще будет присутствовать. Такое мнение высказал советник президента Литвы по экономическим вопросам Симонас Крепшта, сообщает газета "Литовский курьер".

"Очевидно, что как в Литве, так и в других странах придется научиться жить рядом с вирусом. От того, насколько эффективно к этому подготовятся наша экономика, бизнес, жители, система здравоохранения, и будет зависеть, с какими вызовами нам придется столкнуться и насколько сократится экономика", - сказал Симонас Крепшта.

По словам советника президента, пример азиатских стран свидетельствует о том, что, если люди соблюдают социальную дистанцию, используют маски, бизнес и учреждения просвещения могут функционировать без перебоев.

Многие медицинские эксперты утверждают, что полностью остановить вирус может лишь массовая вакцинация, однако для создания вакцины требуется минимум год.-0-