Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люксембург с 29 февраля стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей. Как сообщает агентство AFP , эта "важная социальная мера" затронет почти 40% домохозяйств. Стоимость проекта - 41 млн евро в год. Возместить затраты на транспорт планируется за счет налогов.

С 29 февраля отменяется плата за проезд на всех видах транспорта. Этот день отметят концертами на четырех вокзалах герцогства, а также другими культурными мероприятиями.

Это решение власти Люксембурга приняли по причине острейшей проблемы пробок на дорогах. В столице Люксембурга проживают 110 тыс. человек, население всего герцогства - 614 тыс. жителей. Но каждый день на работу в Люксембург приезжают сотни тысяч человек из Бельгии, Германии и Франции. Это и становится причиной утренних пробок на дорогах.

До сегодняшнего дня в Люксембурге был бесплатный проезд для детей и студентов.

Люксембург с сегодняшнего дня является единственной страной с бесплатным общественным транспортом. В Таллинне оплата за проезд в общественном транспорте была отменена в 2013 году только на местных жителей. Французский город Дюнкерк с населением в 200 тыс. человек ввел бесплатный проезд на автобусах и трамваях в 2018 году.-0-