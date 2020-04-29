Люксембург за месяц проверит все население страны на COVID-19

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Люксембурга планируют за месяц протестировать на коронавирус нового типа все население страны. Об этом сообщает люксембургская газета L'essentiel.

Уточняется, что массовые проверки начнутся 19 мая. Тестировать жителей будут на 17 специально развернутых медицинских станциях. В день будет проводиться по 20 тыс. тестов. По словам министра здравоохранения Люксембурга Полетт Ленерт, это уникальное мероприятие, ни в одной стране мира не происходило ничего подобного.

Тестирование всего населения на коронавирус нового типа обойдется Люксембургу в 40 млн евро. Помимо местных жителей правительство планирует проверить на COVID-19 всех резидентов и жителей пограничных районов, которые работают за границей страны и ежедневно ее пересекают.

Население Люксембурга насчитывает около 600 тыс. человек. По последним данным, в стране подтверждено свыше 3,7 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки 89 человек скончались.-0-