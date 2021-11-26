Лодка потерпела крушение у берегов Доминиканы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Не менее восьми человек стали жертвами крушения перевозившей людей лодки у восточного побережья Доминиканской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Продолжается поисково-спасательная операция после опрокидывания лодки у побережья Селедонио в восточной части страны. Спасено около 23 человек, в том числе семь женщин и 16 мужчин.

О состоянии спасенных не сообщается. Отмечается, что пассажиры лодки пытались нелегально перебраться на территорию Пуэрто-Рико. По предварительным данным, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.-0-