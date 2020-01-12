Лодка с беженцами затонула вблизи Турции

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка с беженцами затонула возле берегов Турции на западе страны, погибли не менее 11 человек. Об этом сообщил 11 января телеканал NTV.

По его сведениям, происшествие случилось в Эгейском море в районе Чешме. Среди погибших - восемь детей. Береговая охрана успела спасти 19 беженцев.

По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. человек погибли в пути.-0-