Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Франции: есть погибшие

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка с 20 мигрантами перевернулась у побережья Лун-Пляж возле Дюнкерка, Северная Франция. Погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает Reuters.

Инцидент произошел утром во вторник. В районе места происшествия в срочном порядке была развернута крупная поисковая операция. На берег прибыли бригады скорой помощи и медицинские работники. В спасении людей также был задействован вертолет ВМС Франции.

Спасатели доставили на сушу 15 человек, восемь из которых госпитализированы с переохлаждением и двое - с остановкой сердца. Официальные лица также подтвердили гибель людей, однако не назвали точного числа погибших. -0-