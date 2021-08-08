Лодка с нелегальными мигрантами затонула на пути к Канарским островам Испании

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка с нелегальными мигрантами из стран Африки к югу от Сахары затонула на пути к Канарским островам Испании, в результате один человек погиб и 42 пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Лодка отправилась 3 августа от побережья Дахла в Западной Сахаре к Канарским островам в Испании. Через 30 минут после отправления от причала судно прорвало, затем оно опрокинулось. 10 человек, находившихся в лодке, были спасены находившимися поблизости суднами и переданы марокканской береговой охране, после чего было обнаружено тело одного погибшего. 42 человека пропали без вести, в том числе 30 женщин, 8 детей и 4 мужчины.

По сообщениям испанских СМИ, за первые семь месяцев этого года более 7,5 тыс. нелегальных мигрантов на примерно 200 лодках прибыли на Канарские острова, что на 136% больше, чем в за аналогичный период прошлого года.-0-