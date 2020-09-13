Локальный режим ЧС ввели в Краснодаре из-за крупного пожара в жилом доме

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории многоквартирного дома в Краснодаре, где в ночь с субботы на воскресенье полностью сгорел мансардный этаж. Об этом на совещании заявил мэр города Евгений Первышов, сообщает ТАСС.

Локальный режим ЧС, по словам мэра, вводится для того, чтобы в последующем из бюджета можно было выплатить материальную помощь всем пострадавшим.

Предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Очаг был расположен на седьмом этаже, огонь быстро распространился на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций.

По данным МЧС, пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв.м. Из дома эвакуировали 300 человек. Пострадавших нет.-0-