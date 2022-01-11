Локдаун из-за распространения омикрон-штамма ввели в китайском городе Аньян

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти китайского города Аньян в провинции Хэнань объявили об ужесточении ограничительных мер на фоне распространения нового омикрон-штамма коронавируса, сообщает Синьхуа.

Городское правительство выпустило циркуляр с требованием приостановить движение всех транспортных средств, за исключением транспорта экстренных служб. Жителям города запрещено покидать свои дома. Все супермаркеты должны быть закрыты, продолжат работу только магазины с товарами первой необходимости. Временно приостановлена работа предприятий, занимающихся услугами по доставке товаров на дом.

По данным Associated Press, эти меры приняты в связи с подтвержденными накануне двумя случаями заражения омикрон-штаммом. Требования затронут около 5,5 млн человек, проживающих в городе. Всего в изоляции из-за коронавируса оказалось около 20 млн китайцев.-0-