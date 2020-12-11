Локдаун обойдется Украине в $750 млн

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение локдауна на 15 дней обойдется Украине в $750 млн. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Локдаун, конечно, существенно ударит по экономике. Рассчитать, сколько это будет стоить для Украины - где-то $750 млн", - рассказал Алексей Дорошенко.

Он привел данные Национального банка, согласно которым Украина потеряла $300 млн из-за введения карантина выходного дня. Таким образом, каждый день обходился экономике в $50 млн.

Алексей Дорошенко отметил, что январские дни можно сравнивать с выходными. "Это означает, что 15 дней по $50 млн - $750 млн. Если мы теряем $750 млн (а мы говорим, что нас спасет кредит от МВФ в $1 млрд) - это значит, что экономика и курс национальной валюты в гривне становятся еще более уязвимымы", - добавил экономист.

Ранее правительство Украины поддержало введение с 8 января 2021 года жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением COVID-19. Ранее с 14 по 30 ноября в Украине действовал локдаун выходного дня, но правительство решило не продлевать его.-0-