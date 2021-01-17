17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Локдаун в Австрии из-за коронавируса продлили до 7 февраля. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает Associated Press.

Магазины, школы, парикмахерские планируется открыть с 8 февраля. Минимум до марта останутся закрытыми рестораны и отели.

Австрийские власти обеспокоены все еще высокими показателями инфицирования и возможным воздействием более заразных вариантов коронавируса. Правила дистанции будут ужесточены, и людей попросят держаться на расстоянии 2 м вместо 1 м. Также будет предложено носить в общественном транспорте и магазинах полноценные защитные маски класса FFP2, а не только тканевые.

Нынешний локдаун в Австрии уже третий с начала пандемии, он начался 26 декабря и должен был закончиться 24 января. Себастьян Курц сказал, что Австрии необходимо максимально приблизиться в течение семи дней к уровню инфицирования 50 новых случаев на 100 тыс. жителей. Сейчас этот показатель равняется 131.

По данным Reuters, в Австрии с населением 8,9 млн человек зарегистрировано около 390 тыс. случаев коронавируса и почти 7 тыс. смертей, связанных с COVID-19. Решение о продлении локдауна принято несмотря на вчерашние протесты в Вене.

Компании, попавшие под ограничения, могут получить дополнительную государственную помощь, покрывающую до 30% упущенного дохода, но не более 60 тыс. евро в месяц. В общей сложности Австрия выделила более 31 млрд евро на помощь компаниям и сохранение рабочих мест.-0-