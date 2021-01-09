Локдаун в Греции продлили еще на неделю

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция будет оставаться в режиме локдауна минимум до понедельника, 18 января, сообщает Укринформ со ссылкой на информацию от издания Greek Reporter.

"Жесткий карантин в Греции будет действовать как минимум еще неделю", - заявил заместитель министра Греции по вопросам защиты граждан Никос Чардалиас. Национальный карантин, который действует с начала ноября, уже был продлен до 11 января в начале недели. Однако после оценки эпидемиологической ситуации в стране его действие было продлено до 18 января. Единственным изменением станет открытие с 11 января детсадов, яслей и начальных школ. В то же время розничные магазины и парикмахерские останутся закрытыми.

Чтобы выйти из дома, греки должны прислать СМС на правительственную горячую линию с указанием причины. Ношение масок вне дома является обязательным.-0-